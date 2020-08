Final Fantasy 16: scovato l'account Twitter ufficiale?

Final Fantasy 16 è stato oggetto di molti rumor negli scorsi mesi, al punto che Square Enix è intervenuta personalmente per smentire alcune delle voci che circolavano in rete.

Nonostante l'annuncio ufficiale della sedicesima fantasia finale debba ancora arrivare, nelle scorse ore Twisted Voxel ha scoperto quello che sembra essere il profilo Twitter ufficiale di Final Fantasy XVI. L'account in questione è stato creato da circa un mese, durante il quale non è stato pubblicato nessun tweet, cosa che rende difficile accertarsi della sua legittimità. Tuttavia, l'email collegata al profilo è la stessa utilizzata da Square Enix per la gestione di molte pagina social ufficiale, quindi la genuinità del profilo non è del tutto da scartare.

Sempre secondo alcune indiscrezioni, il reveal del videogioco sarebbe previsto in concomitanza con uno dei prossimi State of Play di Sony, ma nulla è stato confermato al riguardo. Naturalmente vi consigliamo di prendere tutte queste informazioni con le pinze, dato che al momento non si hanno notizie affidabili sul gioco. Recentemente è tornata alla ribalta la voce secondo cui Final Fantasy XVI sarebbe una temporale esclusiva Playstation 5, esattamente come nel caso di Final Fantasy VII Remake per PS4, ma per saperne di più non ci resta che attendere eventuali comunicazioni da parte del publisher.