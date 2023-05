Final Fantasy 16: si può selezionare il livello di difficoltà?

Final Fantasy XVI promette cambiamenti sostanziali al gameplay rispetto a quanto visto nei passati giochi della serie. Pur rimanendo un Action/RPG alla base, il nuovo episodio della serie targata Square Enix punterà forte su un'impostazione da stylish action che si prospetta frenetico e coinvolgente. Ma anche difficile?

In merito alla possibile presenza di un selettore di difficoltà nel nuovo Final Fantasy che possa rendere l'avventura più semplice o più impegnativa, la risposta è negativa: Final Fantasy XVI non offre la possibilità di cambiare il grado di sfida tra più opzioni dai menù di gioco. Va tuttavia precisato che, pur non trattandosi di un selettore vero e proprio, in Final Fantasy 16 è presente la modalità Story Focused che rende più forte il protagonista Clive Rosfield attraverso una serie di accessori non presenti nella modalità Action Focused. Lo Story Focused tuttavia non agisce direttamente sulla difficoltà dei nemici o sulla reperibilità delle risorse durante l'esplorazione, che restano identiche indipendentemente dalla modalità selezionata.

Come precisato nella nostra prova di 4 ore di Final Fantasy 16, però, il titolo Square Enix non appare particolarmente impegnativo, Boss compresi, quantomeno nella porzione di gioco offerta dalla versione dimostrativa da noi testata. Non è comunque affatto da escludere che l'opera completa, disponibile su PlayStation 5 dal 22 giugno 2023, possa offrire sfide molto più ricche ed impegnative, soprattutto nelle fasi avanzate dell'avventura.