Final Fantasy 16 e Silent Hill 2 Remake potrebbero non uscire mai su Xbox: colpa di Sony?

Mentre si attende il verdetto della CMA riguardo l'acquisizione di Activision Blizzard da parte di Microsoft, torna a circolare un documento diffuso lo scorso autunno proprio dalla Competition and Markets Authority britannica e che riguarda gli accordi di esclusiva firmati da Sony con alcune terze parti.

Nello specifico viene sottolineato come Sony ha più esclusive di Microsoft e tra queste vengono citati giochi first party come The Last of Us, Ghosts of Tsushima, God of War e Marvel's Spider-Man. In un passaggio della documentazione (ecco il PDF integrale) si parla anche di giochi di sviluppatori terzi per i quali sarebbe previsto un contratto di pubblicazione su console PlayStation e altre piattaforme "con l'esclusione di Xbox", si legge, e questo riguarderebbe titoli piuttosto celebri. I termini di questi accordi tuttavia restano privati e confidenziali e dunque non sono del tutto chiari.

Alcuni esempi di questi accordi includono (o sembrano includere) Final Fantasy VII Remake (Square Enix), Bloodborne (FromSoftware), Final Fantasy XVI (Square Enix) e Silent Hill 2 (Bloober Team). Questo vuol dire, probabilmente, che giochi come Final Fantasy 16 e Silent Hill 2 Remake saranno liberi di approdare su altre console Sony una volta terminati gli accordi con Sony, con l'eccezione però delle piattaforme di casa Microsoft.

Non si tratta ribadiamo di un documento nuovo ma proprio in queste ore si torna a parlare degli accordi di esclusiva con riferimento a due giochi attesissimi come FF16 e il remake di Silent Hill 2, e chissà che gli accordi tra Sony e altri publisher non riguardino anche ulteriori titoli magari non ancora annunciati.