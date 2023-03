Final Fantasy 16: un sistema di classifica permetterà ai giocatori di competere online

Neanche il tempo di parlare del rifiuto del team di comunicare quale sia il motore grafico di Final Fantasy 16 che si ritorna a parlare del tanto atteso nuovo capitolo della saga di Square Enix. Questa volta, però, l'oggetto di discussione attorno a Final Fantasy 16 è la presunta esistenza di classifiche online per la competizione tra giocatori.

A riportare la notizia è il noto portale videoludico Famitsu, ove sono state pubblicate delle informazioni relative alla suddetta novità. A quanto pare, infatti, Final Fantasy 16 conterrà un sistema di classifica tra i videogiocatori, il che permetterà di introdurre una dinamica di competizione online tra gli utenti.

A detta del portale, dunque, con questa feature verrà inserito un sistema di gameplay potenzialmente infinito all'interno della produzione, complice l'esistenza del New Game Plus su Final Fantasy 16 per PS5. Ciò, nel dettaglio, si ricollega a quanto affermato in precedenza dal producer Naoki Yoshida: a partire dalla seconda partita, infatti, verrà introdotto una tabella che attribuirà un punteggio ai giocatori in base alle loro performance in missione.

Purtroppo non vi è ancora modo di sapere come e se vi saranno ulteriori ricadute (grazie alla sopracitata funzionalità) in termini di gameplay. Dunque, almeno per il momento, non ci resta che attendere ulteriori novità ufficiali, probabilmente in dirittura d'arrivo con il seguirsi delle settimane e l'avvento del day one il prossimo 22 giugno 2023. Siete interessati a mettere le mani sul nuovo Final Fantasy? Nell'eventualità, vi invitiamo a recuperare la nostra analisi del coraggioso spettacolo offerto con Final Fantasy 16 da Square Enix.