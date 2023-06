Final Fantasy 16 e Sonic Origins Plus sul podio delle vendite UK, crolla Diablo 4

Come già sappiamo, Final Fantasy 16 ha registrato vendite fisiche inferiori a FF15 in UK nella settimana di lancio, ma ciò non gli ha impedite di piazzarsi comunque sul gradino più alto del podio nella nuova Top 10 dei giochi più venduti nel Regno Unito, ora svelata nella sua interezza.

Oltre al nuovo kolossal di Square Enix, altra new entry rilevante della settimana è stata Sonic Origins Plus, che si piazza al terzo posto in classifica, dietro a The Legend of Zelda Tears of the Kingdom che occupa invece la seconda posizione. Di seguito ecco la Top 10 completa della settimana conclusasi lo scorso 24 giugno:

Final Fantasy XVI The Legend of Zelda Tears of the Kingdom Sonic Origins Plus Call of Duty Modern Warfare II F1 23 God of War Ragnarok Mario Kart 8 Deluxe Diablo IV Hogwarts Legacy FIFA 23

A meno di un mese dall'esordio sul mercato Diablo IV scivola già verso la parte inferiore della classifica, pur piazzandosi comunque all'ottavo posto davanti ad uno dei giochi più popolari del 2023, Hogwarts Legacy. Tra i primi 10 posti sono comunque presenti diversi "evergreen" dal successo costante come COD Modern Warfare II, FIFA 23 e Mario Kart 8 Deluxe, praticamente una solida certezza di queste chart.

In ogni caso è Final Fantasy XVI il vero protagonista della settimana, sebbene per il momento non sono ancora stati diffusi numeri ufficiali sulle vendite a livello mondiale. Intanto la nostra recensione di Final Fantasy 16 vi spiega perché siamo davanti ad una rivoluzione per la storica serie.