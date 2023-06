Final Fantasy 16, che spettacolo! Giganteschi artwork 3D invadono il Giappone

Con l'uscita di Final Fantasy XVI ormai letteralmente dietro l'angolo (sarà disponibile dal 22 giugno su PS5 in tutto il mondo), la macchina di marketing messa a punto da Square Enix è in piena attività, soprattutto in Giappone dove sono comparsi alcuni giganteschi artwork 3D dedicati all'attesissimo Action/RPG.

In alcune delle stazioni metropolitane più trafficate, come ad esempio Shibuya Station a Tokyo, Tenjin Station a Fukuoka e Umeda Station ad Osaka, enormi poster tridimensionali mettono in mostra le epiche battaglie tra Eikon che caratterizzano il nuovo episodio di Final Fantasy: non si tratta di materiale in CG o dei modelli poligonali usati nel gioco completo, ma di veri e propri dipinti commissionati da Square Enix e raffigurati sugli schermi delle metro nipponiche.

Spazio anche per il maxischermo di Shinjuku, a Tokyo, che mette in mostra giorno e notte uno spettacolare combattimento tra Eikon. Square Enix si è dunque messa di grande impegno per pubblicizzare al meglio il suo nuovo kolossal, e del resto le prevendite di Final Fantasy 16 sono schizzate in alto in Giappone proprio a pochi giorni dall'esordio su PS5.

Nel frattempo Final Fantasy 16 ha sfiorato il Perfect Score su Famitsu, portandosi a casa un comunque eccezionale 39/40. Ancora qualche ora e la sedicesima fantasia finale sarà pronta per essere vissuta da tutti i fan sparsi per il mondo.