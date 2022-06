Final Fantasy 16, che lo spettacolo abbia inizio! Scopriamo i segreti dell'ultimo gameplay

Passiamo in rassegna tutte le ultime informazioni emerse dallo spettacolare gameplay trailer di Final Fantasy 16 ammirato nella cornice mediatica dell'ottimo PlayStation State of Play del 2 giugno.

Il filmato confezionato dal colosso videoludico giapponese ha alzato nuovamente il sipario su questa attesissima avventura ruolistica e fornito tantissimi spunti sull'esperienza ludica promessaci dalla Creative Business Unit III interna a Square Enix.

Scorrendo le scene del trailer "Dominance", ad esempio, è forte la sensazione offertaci dagli autori nipponici sul legame tra il canovaccio narrativo e le Invocazioni, un aspetto che sembra essere di centrale importanza nell'economica di gioco complessiva. Le spettacolari sequenze con protagonisti Titan, Bahamut e Shiva, d'altronde, suggeriscono che il rapporto tra le Invocazioni e i loro "dominanti" sarà ancora più stretto, basti pensare a Campioni come Hugo Kupka, un nerboruto soldato che avrà la possibilità di "gestire" in battaglia il possente Titan. E che dire allora delle frenetiche scene di combattimento ammirate nel video? Osservandole con attenzione si notano i tanti elementi di personalizzazione accessibili ai giocatori, dalla scelta delle strategie di attacco all'approccio da adottare in base al contesto e al nemico affrontato.

Per un ulteriore approfondimento, vi invitiamo a restare su queste pagine per leggere il nostro ultimo speciale su gameplay e combat system di Final Fantasy 16, con tanti spunti di riflessione offertici da Antonello "Kirito" Bello andando alla ricerca dei segreti più reconditi dell'ultimo video confezionato da Square Enix per l'evento State of Play di Sony.