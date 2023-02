Final Fantasy 16: spiegato una volta per tutte perché non ha il combattimento a turni

Final Fantasy è una serie il cui gameplay si basa storicamente sui combattimenti a turni, tuttavia la serie è andata incontro ad un progressivo mutamento che l'ha portata oggi ad abbracciare in maniera definitiva un sistema completamente in tempo reale.

Square-Enix ha già provato in passato ad illustrare le motivazioni che l'hanno spinta ad implementare un sistema di combattimento totalmente action con Final Fantasy XVI, ma nel corso di un'intervista concessa a Game Informer il publisher ha voluto chiarire tutti i dubbi che i fan potrebbero ancora avere.

"Creando FFXVI, non abbiamo potuto ignorare i dati che abbiamo raccolto sui fan, da Final Fantasy I al XV. Quindi, ancora una volta, creare un Final Fantasy - un Final Fantasy numerato - è diventata una tale impresa, al punto che i costi di sviluppo possono salire fino a $100 milioni, solo per creare un gioco. E quindi per recuperare quei costi di sviluppo, hai bisogno di quante più persone possibile che ci giocano. E mentre molti dei fan storici sono abituati a ciò che Final Fantasy proponeva in passato, molti più giovani non hanno mai giocato a un Final Fantasy. Sono cresciuti giocando a sparatutto in prima persona, titoli come [Grand Theft Auto], dove in pratica premi un pulsante e qualcosa accade immediatamente. Abbiamo bisogno di questo per accogliere queste generazioni e l'action era praticamente l'unico modo per farlo", ha dichiarato il producer Naoki Yoshida. "Tutti noi amiamo i giochi a turni. Tuttavia, solo immaginare Clive urlare "vendetta" [Yoshida ha posato come un Clive arrabbiato e ha mimato la scena] ma poi semplicemente rimanere in piedi senza far nulla è qualcosa che non pensiamo si adatti perfettamente al personaggio nella storia".

A queste dichiarazioni si è aggiunto il director Hiroshi Takai, che ha citato la fedeltà grafica raggiunta su PS5, e l'incompatibilità con un classico sistema a turni: "Pensando alla fedeltà grafica e al realismo forniti dalla tecnologia di PlayStation 5, avere un gioco in cui le persone si fermano e non fanno nulla con quel tipo di grafica high fidelty creerà qualcosa che si avvertirà come strano e volevamo evitarlo. Penso che per farlo funzionare, qualcuno dovrà lavorare molto duramente e trovare un'idea davvero, davvero interessante".

Takai ha inoltre aggiunto che le abilità Eikon introdotte nel sistema di combattimento di Final Fantasy XVI sono mutuate dal sistema implementato in Final Fantasy V, reinterpretato in chiave action.

Square-Enix è consapevole che una fetta dell'utenza è scontenta dell'abbandono del combattimento a turni, ed al contempo sa che avrebbe perso una parte degli acquirenti se non avesse reso il gioco action. Tirando le somme, e tenendo conto dei motivi qui spiegati, il publisher ha deciso di intraprendere una nuova strada per il franchise.

