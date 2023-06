Final Fantasy 16, il nuovo spot giapponese è un epico inno alla battaglia

La data di uscita di Final Fantasy 16 si avvicina, Square-Enix ha così deciso di festeggiare l'occasione pubblicando uno spot pubblicitario per il Giappone dal sapore fortemente rinascimentale. Scopriamolo insieme in questa news.

Nel video, che potete trovare nella sezione in apertura della notizia, vediamo una serie di dipinti di stampo rinascimentale, animati in uno stile simile allo stop-motion, prendere vita mentre una voce narrante scandisce le gesta del protagonista in background. Il video è stato particolarmente apprezzato per il suo stile dalla community, ed ha fatto in poco tempo il giro del web fino ad arrivare in Occidente.

Nel frattempo, il producer del gioco, Naoki Yoshida, ha parlato della possibile pubblicazione di una versione PC di Final Fantasy 16. Stando alle sue parole, gli sviluppatori sono fortemente interessati a portare il titolo su altre piattaforme al termine dell'accordo di esclusività temporale con Sony, tuttavia vogliono anche essere sicuri di poter offrire ai giocatori un'esperienza ben ottimizzata e con tempi di caricamento adeguati. Per questo motivo, lo sviluppo della versione PC si protrarrà fin tanto che il team lo riterrà necessario.

In chiusura, vi ricordiamo che Final Fantasy 16 sbarcherà come esclusiva temporale su PlayStation 5 a partire dal 22 giugno 2023. Il titolo sarà accompagnato da una apposita patch post-lancio mirata alla risoluzione dei problemi di stabilità riscontrati dai videogiocatori durante il provato della demo.