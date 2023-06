Final Fantasy 16: avete visto lo spot live-action durante la finale di Champions League?

Sony punta moltissimo su Final Fantasy 16, gioco che si è assicurato in esclusiva temporale sulla sua PlayStation 5. Per questo motivo, durante la finale di Champions League - manifestazione che sponsorizzata da un bel po' di anni a questa parte - ha trasmesso uno spettacolare spot live action del gioco di Square Enix.

Gli interisti avrebbero senz'altro preferito assistere ad un esito differente, ma gli appassionati di Final Fantasy tra loro hanno quantomeno potuto consolarsi guardando lo spot live action di Final Fantasy 16, trasmesso nel bel mezzo della finale di Champions League giocata ad Istanbul tra l'Inter e il Manchester City. Nel corso dei suoi trenta, epici secondi di durata, il filmato mostra un Clive Rosfield in carne ed ossa pronto a fronteggiare un infervorato Ifrit, uno degli Eikon che saranno presenti nel gioco finale. Il segmento in live action si interrompe sul più bello, lasciando agli spettatori il compito di immaginare il prosieguo della battaglia tra il protagonista e l'invocazione fiammeggiante, in compenso viene seguito da alcuni segmenti tratti dal gioco vero e proprio, che arriverà sugli scaffali il 22 giugno 2023 in esclusiva temporale PS5.

Lo spot non è ancora reperibile sui canali ufficiali di PlayStation e Square Enix, in compenso potete godervelo in calce a questa notizia grazie ad un fan che l'ha prontamente ricaricato su Twitter. Il segmento pubblicitario è solamente un altro dei numerosi tasselli che stanno componendo la martellante campagna marketing di Final Fantasy 16, che dopo il trailer "Salvation" del PlayStation Showcase, negli ultimi giorni ci ha regalato anche un video gameplay dei dungeon e un video approfondimento sulle cacce. Nella notte tra oggi e domani è inoltre previsto l'evento pre-lancio di Final Fantasy 16, durante il quale potrebbe essere annunciata la disponibilità della demo.