Final Fantasy 16: spunta online la lista dei Trofei dell'esclusiva PS5

Con le copie fisiche di Final Fantasy 16 già in circolazione, non sorprende che in rete sia trapelata anche la lista intera dei Trofei del nuovo JRPG di Square-Enix, in arrivo su PlayStation 5 il 22 giugno.

Eviteremo qui di parlare dei Trofei legati alla storia così che non abbiate spoiler di alcun tipo, ma è interessante andare ad esaminare alcuni obiettivi legati al gameplay. A titolo di esempio, ci sono trofei per sconfiggere un boss senza subire danni, attaccare un certo numero di nemici o anche infliggere un certo quantitativo di danni a un bersaglio in fase di stagger. Alcune abilità Eikon come Heatwave, Deadly Embrace, Rook's Gambit e altre hanno i loro trofei associati. Ci sono anche i trofei standard legate all'apprendimento e al miglioramento di tutte le abilità di un Eikon.

Brutte notizie per coloro che vorranno lanciarsi per il Platino, dal momento che uno dei trofei richiede di completare il gioco in modalità Final Fantasy. Si tratta di una game mode disponibile solo nel New Game Plus di Final Fantasy 16 che aumenta l'aggressività dei nemici, modifica i tipi di avversari e cambia il loro posizionamento durante l'avventura. Ci sono anche alcuni contenuti esclusivi legati alla modalità, come le Final Chronolith Trials.

Intanto è stato svelato anche quanto spazio sarà necessario per installare Final Fantasy XVI su PS5.