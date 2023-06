Final Fantasy 16, Square Enix ammette: 'Non soddisferà tutti i fan'

Dopo una lunga attesa, Final Fantasy XVI è finalmente disponibile su PlayStation 5, pronto a far scoprire ai giocatori la storia di Clive Rosfield ed il mondo di Valisthea. Eppure, sebbene Final Fantasy 16 abbia avuto un'ottima accoglienza dalla stampa, Square Enix è consapevole che non tutti i fan potrebbero restarne colpiti.

Pur mantenendo l'ossatura RPG, il nuovo Final Fantasy è infatti nettamente più orientato all'azione rispetto ai precedenti giochi principali della serie, e questo tipo d'impostazione inevitabilmente non potrà accontentare ogni tipo di giocatori, soprattutto gli appassionati di lunga data cresciuti con i Final Fantasy puramente JRPG. "Ogni fan di Final Fantasy sparso per il mondo ha un'idea differente su cosa serve per creare il Final Fantasy perfetto. Abbiamo sempre saputo che sarebbe stato impossibile soddisfare le aspettative dell'intera fanbase", riconosce il producer Naoki Yoshida nel suo intervento sul PlayStation Blog.

Nonostante ciò, Yoshida sottolinea che il team è andato avanti per la sua strada con l'obiettivo di realizzare il Final Fantasy che ha sempre avuto in mente, pur mantenendo comunque "una visione oggettiva sulle aspettative dei fan". Nella nostra recensione di Final Fantasy 16 abbiamo definito il nuovo kolossal di Square Enix "una spettacolare rivoluzione", mettendo in evidenza le grandi qualità dell'opera ma anche alcuni suoi limiti ed i drastici cambiamenti rispetto al passato.