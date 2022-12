Final Fantasy 16: Square Enix mostra per la prima volta un Moogle, kupo!

In occasione del 35° anniversario di Final Fantasy, che cade proprio oggi 18 dicembre 2022, Square Enix ha deciso di fare un piccolo regalo ai giocatori in trepidante attesa di Final Fantasy 16 offrendo loro un primo sguardo ad uno dei Moogle che potranno incontrare nel corso della loro avventura nelle terre di Valisthea.

Che Final Fantasy sarebbe senza i Moogle? Queste piccole creaturine fluttuanti torneranno anche nella sedicesima fantasia finale, come confermato da Square Enix con una breve ma apprezzatissima clip che vede un Moogle fare le feste a Clive, il protagonista dell'avventura. Ha una pelliccia di colore bianco, delle piccole ali nere e un'antenna che termina con un "pompom" arancione. Fategli un saluto guardando la clip caricata da Square Enix, che abbiamo anche provveduto ad allegare in calce a questa notizia per vostra comodità.

I Moogle sono delle tenere creature senzienti ricorrenti nella saga di Final Fantasy. Apparsi per la prima volta nel 1990 in Final Fantasy III, negli anni hanno acquisito una fama tale da diventare delle vere e proprie mascotte, nonché ospiti di altre saghe come quelle di Mana e Kingdom Hearts. A crearli è stato Koichi Ishii, poi divenuto presidente della software house Grezzo. Nelle intenzioni iniziali avrebbero dovuto rappresentare una razza come tante, ma l'accoglienza da parte dei fan è stata così calorosa da garantirgli dei ruoli ricorrenti nella maggior parte dei capitoli della serie. Solitamente permettono ai giocatori di salvare i progressi o accedere ai negozi, di tanto in tanto assistono nelle battaglie e qualche volta sono anche diventati giocabili. Hanno la tendenza a terminare le loro frasi con la parola "kupo".

A proposito di Final Fantasy 16, vi ricordiamo che è atteso in esclusiva temporale PlayStation 5 per il 23 giugno 2023.