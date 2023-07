Final Fantasy 16: Square Enix soddisfatta dalle vendite 'estremamente forti' su PS5

Si è spesso discusso delle vendite di Final Fantasy XVI dal suo lancio avvenuto lo scorso 22 giugno su PlayStation 5. Sappiamo che Final Fantasy 16 ha venduto 3 milioni di copie al lancio, registrando però numeri inferiori a Final Fantasy XV e Final Fantasy VII Remake. Ma per Square Enix va benissimo così.

Rispondendo alle domande di IGN.com in merito ai risultati commerciali del suo ultimo kolossal, la compagnia nipponica si è detta molto soddisfatta dei numeri fin qui raggiunti, considerandoli estremamente positivi anche facendo un confronto con l'originale versione PS4 del remake di Final Fantasy VII.

"Con 38 milioni di PS5 distribuite nel mondo al 31 marzo 2023, le vendite di Final Fantasy XVI hanno superato le tre milioni di unità a livello globale diversi giorni dopo il lancio del 22 giugno. Prendendo in considerazione i risultati dell'acclamato Final Fantasy VII Remake e la differenza nelle dimensioni della base installata su PS4 al momento dell'uscita di quel gioco, possiamo dire che in proporzione i numeri di Final Fantasy XVI sono davvero alti, considerando la base installata di PS5", afferma Square Enix, che aggiunge: "Consideriamo estremamente forti le vendite iniziali di Final Fantasy XVI, e continueremo a portare avanti iniziative per spingere sempre più persone a giocarlo".

Insomma, sembra che Square Enix sia molto contenta dei risultati commerciali fin qui registrati dall'avventura di Clive Rosfield, sebbene non sappiamo al momento quanto ancora siano cresciuti i numeri dell'opera dopo l'esordio di giugno. Sappiamo però che Final Fantasy 16 sta incontrando alcune difficoltà nelle vendite in Giappone, con un analista che ha suggerito un taglio di prezzo per risollevare quanto prima la situazione.