Final Fantasy 16: SSD obbligatorio per giocarlo su PC? Le ultime da Naoki Yoshida

Con la community PS5 impegnata a giocare la prima delle due espansioni di Final Fantasy 16 mostrate ai TGA 2023, il produttore del kolossal GDR di Square Enix Naoki Yoshida interviene ai microfoni di Famitsu per condividere delle importanti informazioni sull'utilizzo di un SSD per giocare il titolo su PC.

Discutendo proprio dello 'shadow drop' dell'espansione di FF16 su PlayStation 5, Yoshida ha ritenuto opportuno sottolineare che i requisiti di sistema del porting PC del celebre gioco di ruolo intriso di elementi action sono ancora in fase di finalizzazione e verranno annunciati a tempo debito.

Nel corso dell'intervista, il produttore giapponese ha però precisato che Final Fantasy 16 è un videogioco nato per poter essere fruito su un hardware equipaggiato con una memoria particolarmente veloce, in virtù dell'importanza della velocità di caricamento degli asset per l'ottimizzazione e le prestazioni complessive.

Di conseguenza, Naoki Yoshida suggerisce che in tutti i preset dei Requisiti di Sistema di Final Fantasy 16 su PC potrebbe essere richiesta l'installazione obbligatoria del gioco su un SSD: l'esclusione dei vecchi hard disk meccanici dalle specifiche PC di FF16, infatti, consentirebbe a Square Enix di garantire delle prestazioni e le velocità di caricamento sperimentate dall'utenza PlayStation 5. In attesa di una (ormai quasi scontata) conferma dell'obbligatorietà di un SSD per giocare l'odissea ruolistica di Square Enix su PC, vi lasciamo alla nostra recensione di Final Fantasy 16.