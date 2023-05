Final Fantasy 16: più storia che azione nelle prime ore

La sedicesima fantasia finale si avvicina a grandi passi verso l'esordio su PlayStation 5, fissato al 22 giugno 2023. Con un mese che ci separa dall'uscita del gioco completo, abbiamo avuto modo di provare le prime 4 ore di Final Fantasy 16, così da trarre impressioni concrete su uno dei kolossal più attesi dell'anno.

Il primo impatto con l'opera Square Enix è piuttosto chiaro: le prime ore dell'avventura sono fortemente incentrate sulla narrativa, mettendo meno in risalto il gameplay vero e proprio. La versione di prova offre una battaglia campale che ci mette nei panni della versione adulta del protagonista Clive Rosfield, ma a rivestire un ruolo centrale, come riportato dal nostro Gabriele Laurino nell'anteprima, è un "lungo flashback ambientato una decina di anni addietro" attraverso il quale "apprendiamo informazioni sull'adolescenza di Clive e sul suo rapporto con il fratellino Joshua", prima che i due rimangano coinvolti in un evento disastroso che darà poi il via agli eventi veri e propri della storia.

Nella fase iniziale il sistema di combattimento riveste un ruolo meno centrale e, come sottolineato nell'anteprima, "durante le prime quattro ore di Final Fantasy 16 le abilità e i moveset di Rosfield risultano piuttosto limitati. Questo perché la progressione del combat system segue di pari passo lo sviluppo delle abilità del guerriero, che nel corso dell'epopea avrà modo di arricchire il proprio arsenale e i poteri elementali degli Eikon che incontrerà sul proprio cammino". Nel corposo prologo, in sostanza, "la trama prende il sopravvento sul gameplay".

Già in precedenza Square Enix aveva confermato che Final Fantasy 16 avrebbe avuto 11 ore di filmati, dunque non sorprende che il prologo sia maggiormente incentrato sulla storia che sul gameplay vero e proprio. Ma con l'avventura che si prospetta molto longeva il sistema di combattimento, che vira su un'impostazione da stylish action pur mantenendo alla base la sua originale anima ruolistica, avrà tutto il tempo per risplendere con il passare delle ore.