Final Fantasy 16, la storia è completa: aggiornamento sullo sviluppo da Yoshida-san

Nel corso dell'evento di Square Enix trasmesso al Tokyo Game Show 2021, il produttore Naoki Yoshida ha avuto modo di parlare di Final Fantasy 16 con Hironobu Sakaguchi, il leggendario creatore della serie, trovando anche il tempo per aggiornarci sullo stato dello sviluppo dell'attesa produzione.

Chiacchierando con il papà della serie, Yoshida-san ha confermato che la storia principale di Final Fantasy 16 è ormai completa. Le missioni secondarie, dal canto loro, pur essendo molto vicine al completamento, richiedono ancora un po' di lavoro. Stesso discorso per i modelli dei personaggi: sono quasi tutti finiti e in questo momento della lavorazione il team di sviluppo si sta impegnando per migliorarli dal punto di vista qualitativo.

Yoshida-san ha continuato spiegando che ha progettato fin dall'inizio di produrre l'intera storia principale con un team di piccole dimensioni. Nonostante i tempi si siano allungati, la grandezza del team non è aumentata di molto finché i piani non sono stati finalizzati. Per Yoshida è stato importante cominciare con una squadra di piccole dimensioni, prima di provvedere all'inevitabile espansione.

Durante la stessa chiacchierata, il produttore ha anche confermato l'introduzione di un skill tree in continua espansione in Final Fantasy 16. Ancora nessuna notizia, invece, sulla data d'uscita.