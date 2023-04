Final Fantasy 16: gameplay, storia e mappa nel riassunto dello State of Play

Final Fantasy 16 per PlayStation 5 ha reclamato uno State of Play tutto per sé offrendo ai giocatori in trepidante attesa la possibilità di dare uno sguardo a molte delle sue caratteristiche distintive, dalla storia alla mappa, passando per i combattimenti, le abilità e molto altro ancora.

Introdotti da Naoki Yoshida, il salvatore di Final Fantasy XIV ora alla guida di Final Fantasy XVI nelle vesti di Produttore, i 25 minuti dello State of Play hanno preso il via con un recap delle caratteristiche distintive della produzione, che con il suo mix di azione in tempo reale e meccaniche da gioco di ruolo si presenta come il primo vero action RPG della serie principale di Final Fantasy 16.

Spazio poi alla storia, che accenderà i riflettori su tre differenti periodi della vita del protagonista Clive Rosfield, al sistema di navigazione della mappa del mondo, che vedrà le location aggiungersi una dopo l'altra durante la progressione dell'avventura e ai combattimenti, pienamente in real-time e resi ancor più profondo dalle abilità che Clive potrà imparare dagli Eikon che incontrerà lungo il suo cammino. Il restante spazio è poi stato dedicato ad un focus sul sistema di sblocco delle abilità, alla presentazione della Story Focused Mode (che consentirà agli interessati di concentrarsi solo sulla storia grazie all'equipaggiamento automatico degli accessori e al gameplay semplificato), ad un incontro con gli NPC e gli altri personaggi del party controllati dall'IA (tra i quali spicca il fedele cane di Clive, Torgal) e all'immancabile passerella per nemici, boss ed evocazioni!

Per tutto il resto, vi invitiamo a visionare la replica integrale dello State of Play di Final Fantasy 16, che potete trovare comodamente in cima a questa notizia. L'uscita del gioco, ricordiamo, è fissata esclusivamente su PS5 per il 22 giugno 2023.