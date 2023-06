Final Fantasy 16: successo o flop? E' l'esclusiva PS5 venduta più velocemente di sempre

Square Enix ha annunciato che Final Fantasy 16 ha venduto tre milioni di copie al lancio, un numero inferiore rispetto a quelli generati da Final Fantasy XV e Final Fantasy VII Remake. Quindi Final Fantasy 16 è un flop? Oppure è un successo? Prima di gridare al fallimento o al successo epocale, ragioniamo insieme.

Partiamo da quello che sappiamo: Final Fantasy 16 ha venduto tre milioni di copie su una sola piattaforma in meno di una settimana, e questo è un dato di fatto.



Final Fantasy XV ha venduto cinque milioni di unità a lancio (uscendo però in contemporanea sia su PS4 che su Xbox One) mentre Final Fantasy VII Remake ha raggiunto quota 3.5 milioni di copie al debutto, solo su PS4, console che nel 202 aveva però una base installata più che doppia rispetto a quella di PlayStation 5 in questo momento storico.



Ad oggi, Final Fantasy 16 è l'esclusiva PS5 venduta più velocemente di sempre e la sesta venduta più velocemente in assoluto su console PlayStation. God of War Ragnarok resta l'esclusiva PlayStation venduta più velocemente di sempre con 5.1 milioni di copie distribuite nella prima settimana sia su PS4 che su PS5. La classifica dei giochi PlayStation più venduti al lancio:

God Of War Ragnarok 5.1+ milioni The Last Of Us Part II 4+ milioni Final Fantasy VII Remake 3.5+ milioni Marvel’s Spider-Man 3.3+ milioni God Of War 3.1+ milioni Final Fantasy XVI 3+ milioni Ghost Of Tsushima 2.4+ milioni

Quindi: Final Fantasy 16 è un flop? Assolutamente no., forse era lecito attendersi qualcosina di più, ma date le condizioni del mercato possiamo parlare senza dubbio di un lancio più che positivo per il gioco Square Enix a livello commerciale.Ad aver frenato le vendite al day one potrebbe aver contribuito il Metascore di Final Fantasy 16 (88/100),che hanno contribuito ad abbassare la valutazione globale sul celebre aggregatore.Bisogna considerare poi che ad oggi esistono: pensiamo a Ratchet & Clank Rift Apart con 1.1 milioni di copie o Returnal con meno di 600.000 copie prima del debutto su PC.Insomma,, resta però da capire la tenuta sul mercato nei prossimi mesi, considerando anche che il prezzo di Final Fantasy 16 è già calato su Amazon