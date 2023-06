Final Fantasy 16 supera Pikmin 4: è il più atteso dai lettori di Famitsu

The Legend of Zelda Tears of the Kingdom è finalmente uscito e la lista dei Most Wanted di Famitsu ha un nuovo re: parliamo di Final Fantasy XVI, ad oggi il gioco più atteso dai lettori della celebre testata con oltre 1.000 voti raccolti.

A seguire Pikmin 4 con 641 voti e Street Fighter 6 con 519 voti, sebbene sia già uscito da qualche giorno anche in Giappone.

Most Wanated Famitsu giugno 2023

[PS5] Final Fantasy XVI 1.060 voti [NSW] Pikmin 4 641 voti [PS5] Street Fighter 6 519 voti [PS5] Final Fantasy VII Rebirth 429 voti [NSW] Atelier Marie Remake 249 voti [PS5] Pragmata 230 voti [PS5] Like a Dragon 8 228 voti [PS5] Armored Core VI 207 voti NSW] Master Detective Archives Rain Code 193 voti [PS5] Tekken 8 191 voti [NSW] Ys X 170 voti [PS4] Tekken 8 164 voti [NSW] Momotaro Dentetsu World Chikyuu wa Kibou de Mawatteru! 156 voti [PS4] Street Fighter 6 154 voti [PS5] Diablo IV 143 voti [NSW] Ushiro 138 voti [NSW] Ghost Trick 127 voti [PS4] Like a Dragon Gaiden The Man Who Erased His Name 106 voti [NSW] Suikoden I & II HD Remaster Gate Rune and Dunan Unification Wars 101 voti [NSW] Natsu-Mon! 20th Century Summer Vacation 99 voti [NSW] Professor Layton and the New World of Steam 98 voti [PS5] Ys X 95 voti [NSW] Baten Kaitos I & II HD Remaster 92 voti [NSW] Front Mission 2nd Remake 90 voti [NSW] Tokyo Xanadu ex+ 82 voti [PS5] Like a Dragon Gaiden The Man Who Erased His Name – 80 voti [PS4] Ys X 74 voti [NSW] Fantasy Life i The Girl Who Steals Time 69 voti [NSW] Infinity Strash Dragon Quest The Adventure of Dai 64 voti [NSW] Crymachina 61 voti

Gli ultimi posti della top 30 sono occupati da Fantasy Life i The Girl Who Steals Time, Infinity Strash Dragon Quest The Adventure of Dai e Crymachina, tutti e tre in versione Nintendo Switch.