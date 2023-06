Final Fantasy 16: svelato il peso su PS5, vi servirà un bel po' di spazio su SSD

Come ormai ben saprete, nel corso degli ultimi giorni è stato rotto il day one di Final Fantasy 16 in alcuni negozi in giro per il mondo e c'è chi sta già giocando l'esclusiva PlayStation 5. Grazie a chi ha una copia del gioco, possiamo ora sapere quanto spazio occuperà sull'SSD della console Sony.

Stando alle prime testimonianze dei giocatori, quindi, sappiamo che Final Fantasy 16 richiederà almeno 100 GB di spazio libero in memoria, che sia esso l'SSD interno o quello esterno di PlayStation 5 (a tal proposito, vi invitiamo a dare un'occhiata alla nostra guida su come montare un SSD esterno su PlayStation 5). È bene precisare che queste dimensioni, già notevoli, potrebbero subire un aumento in caso di pubblicazione di una patch del day one, quindi si tratta di un'informazione soggetta a cambiamenti da qui all'arrivo sugli scaffali.

Prima di salutarvi, vi ricordiamo che sulle pagine di Everyeye trovate anche una serie di consigli su come liberare spazio sull'SSD di PlayStation 5, così da poter installare senza intoppi il gioco Square Enix al momento dell'uscita, fissata al prossimo 22 giugno 2023.

Sapevate che è ora possibile scaricare la demo gratis di Final Fantasy 16, che permette di completare l'introduzione e trasferire i salvataggi nella versione finale?