Final Fantasy 16: gli sviluppatori parlano dei loro poteri Eikon preferiti

Nel corso della serata è stata pubblicata una lunga intervista ad alcuni dei membri del team di sviluppo di Final Fantasy 16 e grazie ad essa abbiamo potuto scoprire qualche dettaglio aggiuntivo sulle abilità speciali del protagonista, ovvero i poteri Eikon.

Il Combat Director, Ryota Suzuki, ha svelato che Clive sarà in grado di assorbire i poteri degli Eikon nel corso dell'avventura, ma potrà equipaggiarne contemporaneamente solo un massimo di tre. Secondo Suzuki, ciascuno di questi Eikon vanta pregi e difetti come Garuda, che ha un potere offensivo piuttosto basso che viene però compensato da una grande velocità. Titan, invece, è incredibilmente lento ma può risultare utile per via dei suoi poderosi colpi caricati e per la possibilità di contrattacco. Malgrado i pro e i contro di ciascun Eikon, gli sviluppatori hanno investito molto tempo per realizzare un combat system che non richiedesse specifiche abilità per superare un combattimento, così che tutti i giocatori possano giocare secondo il loro stile preferito. A tal proposito, è stata implementata una modalità allenamento per consentire agli utenti di mettere alla prova le varie skill prima di equipaggiarle. Ad essere stati semplificati sono anche i potenziamenti, visto che eventuali ripensamenti del giocatore non avranno alcun costo e i punti abilità spesi sugli Eikon potranno essere riottenuti all'istante.

Dopo la lunga spiegazione di Suzuki è intervenuto Naoki Yoshida, il producer di FF16. L'Eikon preferito del celebre sviluppatore è Phoenix, poiché è legato al fratello minore del protagonista, Joshua. È poi giunto il turno di Hiroshi Takai - il director - che ha svelato l'intero team che è solito utilizzare nel gioco, ovvero Titan, Garuda e Odin. Pare però che Takai apprezzi molto anche Ramuh, la cui abilità permette di generare una sfera elettrificata che si aggira per il campo di battaglia e colpisce ripetutamente i nemici.

