Final Fantasy 16 sarebbe ancora in sviluppo se non fosse per PS5, dice Square-Enix

Dopo aver spiegato perché Final Fantasy XVI non ha i combattimenti a turni, Square-Enix tesse le lodi di PlayStation 5 e afferma che, se non fosse per la console Sony, l'action game sarebbe ancora "in piena fase di sviluppo".

Parlando a un evento di anteprima dedicato al gioco, un gruppo di sviluppatori senior ha spiegato come la console di Sony li abbia aiutati a dare vita alle idee alla base di Final Fantasy XVI: "Se non avessimo la memoria che ha PlayStation 5 e anche la sia velocità di trasferimento, l'SSD che monta la console, saremmo ancora in fase di sviluppo in questo momento", afferma il director Ryota Suzuki.

Approfondendo la questione, il combat director Ryota Suzuki sottolinea come il sistema PS5 abbia contribuito a creare un senso di spettacolo visivo attorno al sistema delle abilità Eikon, parte integrante del sistema di combattimento di Final Fantasy XVI. Le gargantuesche evocazioni sono essenziali sia per la storia che per il combattimento, e la console di Sony ha contribuito a donare visivamente una nuova dimensione a questi elementi.

Suzuki continua spiegando che cambiare liberamente tra ogni stile di combattimento basato sugli Eikon è faticoso per l'hardware, specialmente quando si punta in alto con la grafica. A quanto pare, tuttavia, PS5 è più che adatta a gestire le richieste tecniche del titolo: "Vengono rappresentati graficamente i pugni, gli artigli e le ali, tutto in tempo reale e tutto con questa bellissima grafica e con tutte queste diverse opzioni, ma siamo in grado di fare tutto ciò senza problemi senza tempi di caricamento grazie alla potenza della PS5".

