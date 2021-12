Final Fantasy 16: lo sviluppo è in ritardo di quasi sei mesi, novità nella primavera 2022

Sono in molti a chiedersi che fine ha fatto Final Fantasy 16 e una risposta a questa domanda arriva direttamente dal producer Naoki Yoshida tramite una lettera aperta per aggiornare la community sullo stato del progetto.

Yoshida si scusa per non essere riuscito ad aggiornare il pubblico nel corso del 2021, inizialmente erano previste novità durante l'anno che sta per terminare ma i mesi sono passati senza sostanziali update sullo stato di sviluppo del gioco. Purtroppo i lavori sono in ritardo di quasi sei mesi sulla tabella di marcia a causa dell'avanzare della pandemia Covid-19 che negli ultimi tempi ha causato nuove restrizioni, lockdown a livello locale e ovviamente la necessità di riorganizzare il lavoro per garantire la massima sicurezza di tutti.

Final Fantasy 16 è un progetto ad ampio respiro, il primo gioco della serie sviluppato per PlayStation 5. può contare dunque su uno staff numeroso sparso per il mondo, proprio le restrizioni dovute alla pandemia non permettono a tutti di lavorare con gli stessi ritmi e ci sono dei problemi con la gestione degli assets e delle comunicazioni tra il team principale, gli studi che stanno lavorando in outsourcing ed i lavoratori freelance. La maggior parte dell'anno è stata spesa per risolvere questo problematiche, assicura Yoshida, e l'impatto sul lavoro da svolgere nel 2022 dovrebbe essere minimo, permettendo allo studio di focalizzarsi su vari aspetti della produzione come il comparto tecnico, le meccaniche di combattimento, affinare le cutscene e in generale ottimizzare il gioco.

I piani attuali prevedono una nuova grande presentazione durante la primavera del 2022 in quello che sarà il vero e proprio inizio del cammino che guiderà verso l'uscita del gioco.