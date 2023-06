Final Fantasy 16: la temperatura è altissima nel nuovo video dedicato a una boss fight

Mentre i fan sono in trepidante attesa della demo di Final Fantasy 16, la cui presenza è stata anticipata dal database del PlayStation Store, l'esclusiva PS5 ad opera di Square Enix torna a mostrarsi al pubblico con un frenetico filmato di gameplay.

Il video in questione, della durata di poco meno di sette minuti, è incentrato su una boss fight che vede il nostro Clive affrontare Liquid Flame. Come suggerisce lo stesso nome del nemico, stiamo parlando di una possente creatura alta il triplo del protagonista e fatta di materiale incandescente, simile a lava. Proprio la peculiare consistenza del nemico gli consente di assumere varie forme e nel corso dello scontro possiamo vedere che prende le sembianze di un drago per poi diffondere le fiamme in tutta l'arena, mettendo in grosse difficoltà il protagonista. Fortunatamente però, le grandi doti nel combattimento di Clive e l'aiuto fornitogli da un'alleata gli permettono di superare anche questa sfida, estinguendo il fuoco del boss una volta per tutte.

Prima di lasciarvi al filmato di gameplay che mostra l'intero scontro, vi ricordiamo che il gioco è atteso per il prossimo 22 giugno 2023 in esclusiva su PlayStation 5.

