Final Fantasy 16: terminare i due DLC sbloccherà una missione di epilogo

In arrivo il 18 aprile, il secondo DLC di Final Fantasy 16, The Rising Tide, aggiungeràuna nuova regione esplorabile, Mysidia, e Leviatano come nuovo Eikon per consentire ai giocatori di combattere in nuovi modi e acquisire abilità originali. Il director del DLC Takeo Kujiraoka ha confermato che al termine del DLC ci sarà un'ulteriore sorpresa.

Nel corso di un'intervista concessa a Famitsu, Kujiraoka ha dichiarato che una missione di epilogo per Final Fantasy 16 diventerà disponibile dopo aver completato entrambi i suoi DLC, Echoes of the Fallen e The Rising Tide. La quest ha come scopo quello di ringraziare i giocatori, con il director del gioco Hiroshi Takai che attende con particolare impazienza la reazione dei giocatori. Al momento non vengono condivisi ulteriori dettagli, con Square-Enix che evidentemente preferisce non rovinare la sorpresa ai fan.

The Rising Tide durerà circa 10 ore e, insieme a una nuova storia, presenta anche una nuova modalità di sopravvivenza chiamata Kairos Gate. I giocatori combatteranno con 20 livelli di difficoltà crescente, guadagnando punti per migliorare le proprie abilità e guadagnando nuovi oggetti e armi. Ci saranno anche gli immancabili combattimenti contro i boss e, per coloro che ottengono il grado S alla difficoltà Final Fantasy, ci sarà anche un livello segreto con annesso boss.

Nel frattempo, le parole di Yoshi-P sembrano lasciare aperte le porte all'arrivo di Final Fantasy 16 su Xbox.

