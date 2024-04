Final Fantasy 16 The Rising Tide: le ambientazioni del DLC splendono in nuove immagini

Nel mentre attendiamo di scoprire quando verrà pubblicata la versione PC di Final Fantasy 16, Square-Enix ci fornisce un nuovo assaggio delle suggestive ambientazioni che avremo modo di esplorare nel DLC The Rising Tide.

Quelle che vi abbiamo riportato in calce alla notizia sono gli screenshot che ci conducono nei lussureggianti ambienti in cui Clive si lancerà durante l'avventura (probabilmente) conclusiva di Final Fantasy 16. Ricordiamo che i giocatori potranno affrontare questa nuova avventura, disponibile a partire dal 18 aprile, una volta che saranno vicini alla fine della storia principale. Clive e i suoi alleati vengono convocati a Mysidia per conto del Dominante di Leviatano. Quando si dirigono nell'area, scoprono che questa non è stata colpita dal Flagello come il resto del mondo.

Una volta pubblicata questa seconda espansione, ci sarà ancora un altro importante annuncio da attendere per quanto riguarda l'action-RPG, ed è la data di uscita della versione PC. Naoki Yoshida ha recentemente dichiarato che Final Fantasy 16 potrà girare anche a 100fps su PC, per un'esperienza che brillerà dal punto di vista della fluidità di gioco. Inoltre, proprio come accaduto con l'edizione PS5, ci sarà una demo con cui sarà possibile provare con mano il titolo.

Se invece vi siete persi i dettagli sul primo DLC del JRPG, vi rimandiamo alla nostra Recensione di Final Fantasy 16 Echoes of the Fallen.

