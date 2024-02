Final Fantasy 16 The Rising Tide sarà l'ultimo DLC? 'Fare qualcos'altro sarebbe difficile'

Il 2024 potrebbe essere ricco di sorprese per la saga di Final Fantasy e, più nello specifico, per il 16esimo capitolo: quello entrato da poco più di un mese sarà l'anno del DLC Final Fantasy 16 The Rising Tide, con una nuova storia da raccontare e tante novità che sopraggiungeranno con la seconda espansione contenutistica per l'epopea di Clive.

Dopo i rumor riportati da Shpeshal Nick che parlano di un Final Fantasy 16 che avrebbe messo nel mirino Xbox Series X|S, sopraggiungono alcune informazioni interessanti dalle pagine di Gamespot e dalle parole del DLC director Takeo Kujiraoka. Quest'ultimo, in occasione della chiacchierata relativa a Echoes of the Fallen e The Rising Tide, ha voluto parlare in breve dell'avvenire delle ultime storie che il mondo di Valisthea ha da raccontare ai suoi fan. Dopo che lo stesso Kujiraoka ha fatto riferimento alla ricezione dei feedback sul bilanciamento del gameplay con il breve ma impegnativo Final Fantasy 16 Echoes of the Fallen, il director ha dichiarato che Final Fantasy 16 The Rising Tide potrebbe essere l'ultimo DLC.

Nello specifico, Kojiraoka ha asserito quanto segue: "Tutti i punti in sospeso del gioco principale che ci siamo lasciati per creare dei DLC sono stati raccolti dal primo e dal secondo DLC, quindi penso che fare qualcos'altro sarebbe piuttosto difficile". The Rising Tide sarà un progetto molto più longevo e ambizioso, con un'avventura principale ed una serie di missioni secondarie che accompagneranno i giocatori per un totale di dieci ore. Proprio per questo è lecito pensare che The Rising Tide possa mettere un punto in via definitiva alle storie di Clive. Tuttavia, Kojiraoka ha anche detto: "C'è la questione di ciò che si potrebbe trovare sulle isole esterne, oltre i mari da Valisthea - è qualcosa che mi interessa molto, dal punto di vista di uno sviluppatore e come giocatore", ma a questo punto bisogna attendere i prossimi mesi per saperne di più.