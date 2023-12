Final Fantasy 16 The Rising Tide: Square Enix su durata, storia e contenuti del DLC

Dopo aver mandato in visibilio i fan di Final Fantasy 16 con l'annuncio di due espansioni ai TGA 2023, Square Enix condivide delle importanti informazioni sul secondo DLC in arrivo nel 2024, The Rising Tide, grazie all'intervento del Game Director Takeo Kujiraoka ai microfoni di Famitsu.

L'esponente del team interno a Square Enix che sta dando forma ai contenuti post-lancio di Final Fantasy 16 sottolinea la ricchezza di contenuti di The Rising Tide confermando che si tratterà di un'espansione più grande rispetto a Echoes of the Fallen, presentata e resa immediatamente disponibile durante i Game Awards 2023.

Kujiraoka sostiene infatti che "The Rising Tide sarà un DLC piuttosto grande, con un'avventura principale e delle missioni secondarie aggiuntive. Grazie proprio all'aggiunta di queste nuove missioni secondarie, per poter gustarvi appieno tutti i contenuti dovreste giocare The Rising Tide all'incirca per dieci ore".

Di particolare interesse sono poi le precisazioni del Director di FF16 in merito ai contenuti e alla storia di The Rising Tide, con la conferma della presenza del Leviatano tra gli Eikon e della possibilità, per gli emuli di Clive, di servirsene per accedere a potenziamenti completamente inediti, alcuni dei quali dovrebbero influenzare anche il sistema di movimento e le opportunità offerte all'eroe nell'esplorazione delle ambientazioni.

Maggiori dettagli su The Rising Tide verranno condivisi da Square Enix all'inizio dell'anno, in funzione del lancio della nuova espansione di Final Fantasy 16 previsto su PlayStation 5 nella primavera del 2024. Intanto, vi lasciamo in compagnia della nostra recensione di Final Fantasy 16 Echoes of the Fallen.