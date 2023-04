Final Fantasy 16: la theme song è di Kenshi Yonezu, Yoshida ha ancora tante cose da dirci

Dallo State of Play di Final Fantasy 16 sono emersi nuovi dettagli sul gameplay, la mappa e l'esplorazione ma le novità non finiscono qui perché si è parlato (seppur brevemente) anche della colonna sonora di Final Fantasy 16.

L'appuntamento comunicativo è servito anche per introdurre la theme song intitolata "Tsuki Wo Miteita Moongazing" a opera di Kenshi Yonezu, un vero e proprio "banger" che ad un primo ascolto ricorda le sigle di tanti celebri anime giapponesi e non è un caso dal momento che Yonezu è celebre per aver scritto la canzone Kick Back ascoltata nell'anime di Chainsaw Man. Kenshi è stato anche autore di Kite, il brano utilizzato dalla televisione pubblica giapponese come colonna sonora delle Olimpiadi 2020. Vi piace Tsuki Wo Miteita Moongazing? Fateci sapere cosa ne pensate nello spazio qui sotto dedicato ai commenti.

Tornando a parlare del gioco invece, il producer Naoki Yoshida ha dichiarato di avere ancora tanti dettagli da svelare, in particolare "prossimamente" si parlerà delle battaglie, dell'Endgame e delle quest secondarie, Yoshida non ha fornito indicazioni precise riguardo i prossimi appuntamenti comunicativi ma ha invitato a i giocatori a restare sintonizzati sui canali di Square Enix per essere sempre aggiornati su tutte le novità legate a nuovi eventi e annunci.

Lo sapevate? In Final Fantasy 16 potremo giocare con tre diverse versioni di Clive