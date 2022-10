Final Fantasy 16: il nuovo trailer arriva a ottobre... forse al PlayStation Showcase?

In estate, Naoki Yoshida ha dichiarato che il nuovo trailer di Final Fantasy 16 verrà pubblicato a ottobre, anche se non ci sono ancora certezze in merito poiché ogni decisione in tal senso deve essere presa insieme al reparto marketing... e magari insieme a Sony?

Su Reddit c'è chi ha ipotizzato che il nuovo trailer di Final Fantasy 16 possa essere mostrato durante uno State of Play oppure al PlayStation Showcase, Sony non ha ancora annunciato nessun evento per questo mese ma c'è chi spera che un nuovo appuntamento comunicativo possa essere imminente, dopo lo State of Play del 13 settembre scorso.

Certo, non è escluso che Square Enix possa promuovere il Fall Trailer di Final Fantasy XVI in completa autonomia e senza passare dai canali di Sony, ma in ogni caso nulla è stato comunicato al momento e dunque quanto riportato deve essere preso come una speranza più che come conferma.

C'è da dire che quest'anno tornerà anche la Paris Games Week in programma dal 2 al 6 novembre, Sony parteciperà alla fiera transalpina... che qualcosa stia bollendo in pentola per l'inizio di novembre? Non ci resta che attender qualche settimana (o qualche giorno?) per scoprirlo direttamente dalla bocca di Square Enix (o di Sony Interactive Entertainment).