Final Fantasy 16: il trailer Salvation ci immerge nelle atmosfere del kolossal PS5

Non potendo assolutamente mancare all'appuntamento con il PlayStation Showcase, Square Enix presenzia all'evento di Sony per mostrare un nuovo, suggestivo trailer di Final Fantasy 16, l'attesissima esclusiva PS5 in arrivo il 22 giugno.

Il filmato datoci in pasto dal Creative Business Unit 3 interno a Square Enix diretto da Naoki Yoshida apre una finestra sull'universo ruolistico di Final Fantasy per dare modo ai fan della serie di ammirare in azione Clive Rosfield e i suoi alleati mentre lottano per riprendere il controllo del loro destino.

"Come faranno a salvare Valisthea, una terra benedetta dalla luce dei Cristalli Madre?", si chiede la voce narrante che ci accompagna in questo viaggio tra i pericoli di una landa scossa dalle battaglie combattute dai possenti Eikon.

Prima di lasciarvi in compagnia del trailer di lancio di FF16, vi ricordiamo che sulle pagine di Everyeye.it potete leggere il nostro resoconto della prova di Final Fantasy 16 tra epica titanica e azione sfrenata, con un ricco approfondimento sull'esperienza ludica, narrativa, grafica e contenutistica del prossimo GDR di Square Enix. Qualora ve lo foste perso, qui trovate anche il terrorizzante video di Alan Wake 2 pubblicato da Remedy nel corso dell'evento PlayStation del 24 maggio.