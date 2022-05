Final Fantasy 16: il nuovo trailer potrebbe uscire molto presto, State of Play in arrivo?

C'è grande attesa da parte dei fan per Final Fantasy 16, nuovo capitolo della storica serie di Square Enix in arrivo solo su PlayStation 5. Dopo aver svelato che i lavori sul gioco sono prossimi alla fine, il producer ha confermato anche che non manca molto ala pubblicazione di un nuovo trailer.

Tale dichiarazione, che ha immediatamente attirato l'attenzione della community, è avvenuta nel corso di una diretta dedicata a Nier Reincarnation, il free to play per dispositivi mobile che si prepara ad accogliere un evento crossover a tema Final Fantasy. Nel corso dell'evento in streaming, Naoki Yoshida ha svelato che il filmato in questione è ormai pronto per la pubblicazione, ma si sono verificati alcuni problemi esterni che hanno costretto il team di sviluppo a posticipare la sua pubblicazione.

Non è da escludere che le 'problematiche esterne' alle quali si riferisce Yoshida siano legate a Sony e al possibile rinvio di uno State of Play. È ormai da tanto che Sony non aggiorna i videogiocatori sui progetti in arrivo ed è molto probabile che non manchi molto all'annuncio di un evento che avrà tra i protagonisti anche Final Fantasy 16.

In ogni caso, è stato anche confermato che Final Fantasy 16 è ormai pronto e il tempo che lo separa dall'arrivo sugli scaffali verrà sfruttato per limare i difetti.