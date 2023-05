Final Fantasy 16 a tutta trama: cos'è e come funziona l'Active Time Lore

Square Enix ha già confermato che Final Fantasy XVI non avrà una day one patch, con i giocatori che potranno dunque immergersi nell'esperienza senza necessità di installare alcun aggiornamento.

Tra i dettagli confermati di recente dalla software house, spicca inoltre la notizia dell'implementazione nel titolo di una feature denominata Active Time Lore. Nello specifico parliamo di uno strumento ideato dagli sviluppatori per consentire ai giocatori di seguire l'intreccio narrativo della produzione con maggiore facilità. Come da tradizione della saga, anche Final Fantasy XVI proporrà infatti una trama alquanto articolata, ricca di personaggi e ambientazioni.

Per questa ragione, in qualsiasi momento della partita - incluse le sequenze cinematiche - i giocatori potranno fare ricorso all'Active Time Lore in cerca di supporto. Semplicemente premendo il touchpad sul DualSense di PS5, il gioco entrerà in pausa, proponendo a schermo una sorta di mappa interattiva dedicata ai personaggi presenti a schermo in quel momento della partita. Per ognuno di essi sarà proposta una succinta biografia, oltre a riferimenti legati alla fazione di appartenenza ed eventualmente a location del mondo di gioco rilevanti per comprendere al meglio la scena in corso di svolgimento.

A ormai poche settimane dal lancio, segnaliamo che sulle nostre pagine è da poco approdata una ricca prova di Final Fantasy XVI.