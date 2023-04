Final Fantasy 16: ecco tre brutti ceffi che dovrete sconfiggere all'inizio dell'avventura

Square Enix prova ad addolcire l'attesa per l'uscita di Final Fantasy 16 dandovi l'opportunità di fare la conoscenza tre ossi duri che avrete modo di incontrare (e sconfiggere) nelle fasi iniziali dell'avventura.

Il viaggio di Clive Rosefield nel mondo di Valisthea si preannuncia lungo e, soprattutto, irto di pericoli. Molte delle minacce si presenteranno dinanzi a lui e ai suoi compagni sotto forma di boss, fin dalle primissime fasi del gioco. Square Enix ha dunque ben pensato di presentare con una breve video tre di questi coriacei nemici, ossia Morbol, Knight of the Blinding Dawn e Fafnir. Se preferite arrivare all'uscita del gioco ignari di qualsiasi cosa, vi consigliamo di interrompere immediatamente la lettura. Se invece gradite qualche anticipazione, proseguite pure verso il fondo di questa notizia, dove potete trovare il filmato condiviso dalla compagnia giapponese.

L'incontro con il Morbol avviene quando Clive si trova al livello 5. Visibile nei primi istanti della clip, questo mostro non è altro che una versione più grossa e coriacea di uno dei nemici ricorrenti della serie. Apparsi per la prima volta in Final Fantasy II, i Morbol, anche conosciuti come Malboro, sono degli esseri tentacolari con la testa simile ad un'anemone e una bocca ricolma di denti aguzzi. Una volta giunto al livello 7 il protagonista è invece chiamato a fronteggiare il "Cavaliere dell'Alba Accecante", un avversario che affonda e fa roteare una grossa lancia, mentre al livello 11 deve vedersela con un Fafnir, un altro nemico ricorrente che nel corso degli anni ha assunto forme molto diverse tra loro, Un tempo simile ad un drago, in Final Fantasy 16 appare come un poderoso moloch, un rettile australiano.

Cosa ne pensate del bestiario della sedicesima fantasia finale? Potrete affettarli tutti a partire dal 22 giugno 2023, quando Final Fantasy 16 uscirà in esclusiva su PlayStation 5.