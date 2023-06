Final Fantasy 16: dove trovare le pozioni e come ottenerne di più

In Final Fantasy 16, così come anche negli altri capitoli della serie targata Square Enix, l'utilizzo delle pozioni e degli elisir durante i combattimenti risulta fondamentale per recuperare la salute persa, ottenere effetti di stato positivi e potenziamenti, e più in generale per ottenere un vantaggio tattico nei confronti dei vostri avversari.

In Final Fantasy 16, tuttavia, il numero di pozioni che possono essere trasportate contemporaneamente è limitato, e questo di conseguenza potrebbe inficiare la vostra capacità di sopravvivere contro i nemici e i boss più pericolosi che popolano il mondo di gioco - a proposito, ecco la guida alle migliori combo di attacchi in Final Fantasy 16. Per risolvere il problema, ecco a voi come e dove ottenere nuove pozioni, come ampliare la quantità di pozioni che potete trasportare all'interno del vostro inventario, e come aumentare la capacità rigenerativa di ogni singola pozione.

Come ottenere nuove pozioni

Le pozioni per Clive possono essere ottenute principalmente in tre modi differenti: acquistandole presso uno dei molti mercanti sparsi per la mappa di gioco, sconfiggendo le creature ostili, e infine esplorando il mondo di Final Fantasy 16. In generale, vi capiterà raramente di restare a lungo senza pozioni, e sarà invece facile trovarne sempre di nuove semplicemente proseguendo con le vostre solite attività: non avrete dunque bisogno di dedicarvi esclusivamente al farming di queste pozioni.

Come trasportare più pozioni contemporaneamente

Per aumentare il numero di pozioni trasportabili, dovrete portare a termine due specifiche missioni secondarie, chiamate Scienza Misteriosa e Scienza Ancora Più Misteriosa. Il completamento di ciascuna quest permetterà a Clive di trasportare 2 pozioni extra, per un totale raggiungibile massimo di 4 pozioni aggiuntive rispetto a quelle disponibili a inizio gioco.

Come migliorare il potere curativo delle pozioni

Per sbloccare questo utilissimo potenziamento delle fiale curative, dovrete anche stavolta portare a termine due missioni secondarie, chiamate La Radice del Problema e Signore, Posso Avere un po' di Morbol.

Se volete saperne di più sulla nuova esclusiva per PlayStation 5 targata Square Enix, vi rimandiamo alla nostra recensione di Final Fantasy 16.