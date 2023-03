Final Fantasy 16 è ufficialmente in fase Gold: il gioco è realtà e Torgal festeggia

Il team di sviluppo aveva preannunciato pochi giorni fa l'imminente completamento dello sviluppo di Final Fantasy XVI, ma non ci aspettavamo che il traguardo fosse addirittura così prossimo!

Con un messaggio a sorpresa affidato all'account Twitter ufficiale dell'Action RPG, lo staff conferma di aver chiuso il sipario sulla realizzazione di Final Fantasy XVI. Ormai ultimato, il gioco è stato impresso su disco e avviato sulla strada della produzione di massa. In data 31 marzo 2023, l'epopea dark fantasy di Clive Redfield entra dunque ufficialmente in fase Gold. Per festeggiare, gli autori hanno pubblicato il messaggio che potete visionare in calce a questa news, nel quale anche Torgal - il futuro compagno a quattro zampe che affiancherà il protagonista di Final Fantasy XVI - esprime la propria soddisfazione per il raggiungimento del traguardo.



In vista dell'esordio dell'Action RPG, Square Enix ha di recente condiviso alcuni dettagli sul modo in cui Final Fantasy XVI sfrutterà le caratteristiche del DualSense. Il lancio della sedicesima Fantasia Finale, lo ricordiamo, è atteso per il prossimo 22 giugno 2023, in esclusiva su PlayStation 5. Nel tempo che ci separa dal day one, non è da escludere che Square Enix possa decidere di mostrare nuovi frammenti del titolo, magari in occasione della finestra temporale che avrebbe dovuto ospitare l'E3 2023.