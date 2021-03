Final Fantasy 16 uscirà su PC? PlayStation Brasil lo indica come 'esclusiva temporale' PS5

Nonostante le indicazioni fornite dal video di annuncio di Final Fantasy 16, in tanti continuano a chiedersi se il kolossal GDR di Square Enix debba essere considerata un'esclusiva assoluta o "soltanto" temporale. Il canale YouTube di PlayStation Brasil sembra chiarire questo dubbio.

Nel filmato promozionale confezionato dalla divisione sudamericana di Sony PlayStation per illustrare i giochi in arrivo su PS5 da qui ai prossimi mesi, infatti, vengono infatti mostrate delle scene provenienti dal reveal trailer di Final Fantasy 16 e, in chiusura di video, una finestra informativa che comunica agli utenti che "il gioco non sarà disponibile su altre piattaforme per un periodo di tempo limitato dopo il lancio su PlayStation 5".

Se confermata, l'indicazione offerta da PS Brasil contribuirebbe a fare definitivamente chiarezza sulla natura multipiattaforma di Final Fantasy 16 e, quindi, sull'intenzione di Square Enix di proporlo anche all'utenza PC, con la probabilità (per ora molto scarsa) di un approdo futuro su Xbox Series X/S.

Va inoltre sottolineato come il filmato in questione sia stato pubblicato il 4 marzo scorso e che, da allora, non ha subito ulteriori modifiche per smentire quanto esplicitato nel box informativo finale, come avvenuto nell'eclatante caso del video di Demon's Souls che ne indicava l'uscita su PC. Staremo a vedere.

Nel frattempo, vi lasciamo al nostro ultimo speciale su personaggi di Final Fantasy 16, con uno sguardo approfondito sulle nazioni di Valisthea che concorreranno a plasmare l'esperienza ludica e narrativa del nuovo GDR tripla A di Square Enix.