Final Fantasy 16 uscirà anche su Xbox? Il sito PlayStation prova a fare chiarezza

Da tempo si parla dell'esclusiva di Final Fantasy 16 per PS5: il gioco uscirà su altre piattaforme o resterà esclusiva totale per la console Sony? Un piccolo indizio in tal senso sembra giungere dal sito ufficiale italiano di PlayStation.

Tra i giochi PS5 sul sito di PlayStation Italia è presente ovviamente anche Final Fantasy XVI con un box che riporta la sinossi ufficiale del gioco: "Final Fantasy XVI il nuovissimo titolo della leggendaria serie Final Fantasy, è in arrivo in veste di GDR d'azione per giocatore singolo. L'eredità dei cristalli ha plasmato la nostra storia troppo a lungo."

Fino a qui niente di strano, poco più sotto è presente anche un piccolo specchietto informativo con la dicitura "data di pubblicazione da confermare" e molto più importante una nota in calce che recita "non disponibile su altre console per un periodo di tempo limitato."

Da notare come non venga usato il termine "altre piattaforme" (dicitura che potrebbe includere anche il PC, gli smartphone o Google Stadia) bensì "altre console", e qui la scelta è certamente ristretta a Xbox e Nintendo Switch.

Il sito brasiliano di PlayStation riporta Final Fantasy 16 come esclusiva temporale PS5 e lo stesso sembra fare ora il portale italiano, sostanzialmente confermando la possibilità che il gioco arrivi successivamente anche su Xbox e presumibilmente PC.