Final Fantasy 16 uscirà anche su Xbox? Le ultime da Yoshi-P danno speranza ai fan

Come ormai ben saprete, Final Fantasy 16 arriverà entro l'anno anche su PC e c'è grande attesa da parte dei fan che non hanno potuto giocarlo su PlayStation 5. Sembrerebbe però che Square Enix voglia portare il suo gioco anche su altre piattaforme.

A svelarlo è stato il game director Naoiki Yoshida, meglio noto come Yoshi-P, che nel corso di un'intervista ai microfoni di Noisy Pixel ha dichiarato che dopo il completamento dei lavori della versione PC del gioco di ruolo vi sarebbe anche l'intenzione di cimentarsi in altre conversioni.

Ecco un estratto dell'intervista fatta nel corso del PAX East 2024:

"Non è ancora finita poiché abbiamo ancora la versione PC. Quando il gioco sarà disponibile su PC, è probabile che ci sposteremo anche su altre piattaforme. In ogni caso, non si tratta di far proseguire la storia, ma di lavorare a versioni per altre piattaforme. Quindi c'è la sensazione che il progetto stia andando avanti, quindi non c'è ancora la tipica tristezza che si presenta quando si abbandona un gioco."

Ovviamente non vengono menzionate le possibili piattaforme sulle quali potrebbe arrivare Final Fantasy 16 in futuro, ma è ovvio che dopo PS5 e PC le possibilità che il titolo approdi anche su Xbox Series X|S sono alte.

In attesa di scoprire maggiori dettagli sulla questione, vi ricordiamo che Final Fantasy 16 e Zelda TOTK hanno sbancato ai Famitsu Game Awards 2023.

