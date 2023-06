Final Fantasy 16 stava per uscire su 2 dischi, ma poi il team ha fatto la magia

I giochi di Final Fantasy sono noti per essere strabordanti di contenuti. Famosissimi, in tal senso, gli episodi degli anni '90 per PS1, suddivisi in molteplici CD. Sono passati quasi tre decadi e la musica non è cambiata molto: Final Fantasy 7 Rebirth verrà lanciato su ben due Blu-ray, mentre Final Fantasy 16 ha rischiato di fare la stessa fine.

Ebbene sì, Square Enix s'era già rassegnata a distribuire la sedicesima fantasia finale su due dischi, ma la Business Unit III che si è occupata dello sviluppo è riuscita in extremis a comprimere ulteriormente i dati del gioco facendoli entrare tutti quanti su un unico disco blu-ray. A rivelarlo è stato il Producer Naoki Yoshida nel corso di una recente intervista concessa a Famitsu in vista dell'imminente lancio della produzione.

A beneficiarne è prima di tutto Square Enix, che in questo modo può risparmiare qualcosina sui costi di distribuzione, ma la dieta va anche a vantaggio dei videogiocatori che hanno acquistato la versione digitale sul PlayStation Store, che possono così risparmiarsi il download di qualche gigabyte di dati.

Con questo non stiamo però dicendo che Final Fantasy 16 sia diventato un gioco leggero, intendiamoci: stando alle informazioni ufficiali della casa madre, per ospitarlo servono almeno 100 GB di spazio libero sull'SSD di PlayStation 5, ai quali vanno aggiunti i 300MB della day-one patch. Quest'ultima verrà messa a disposizione nonostante le promesse iniziali di Yoshida, che l'aveva più volte smentita, c'è da dire tuttavia che si limiterà a rifinire ulteriormente Final Fantasy 16 intervenendo, tra le altre cose, sulla stabilizzazione del framerate, e aggiungendo delle opzioni per la disattivazione del motion blur e la velocità di movimento della telecamera.