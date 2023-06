Final Fantasy 16: i giocatori amano l'Active Time Lore e vogliono che diventi uno standard

Final Fantasy 16 è disponibile per il preload su PlayStation 5, ma fino al 22 giugno i giocatori devono accontentarsi della demo resa disponibile da Square-Enix. Questa versione di prova ha dato modo di saggiare con mano le potenzialità del JRPG, e anche di scoprire qualche sorpresa inaspettata.

Tra queste c'è l'Active Time Lore, uno strumento dinamico con cui i giocatori possono mettere in pausa il gioco in qualsiasi momento, sia che stiano esplorando il mondo di Valisthea, che siano alle prese con un combattimento o assistendo ad un filmato, per ottenere informazioni pertinenti sulla lore e analizzare il contesto narrativo di quella particolare situazione di gioco.

"Active Time Lore è la migliore implementazione di un diario in-game che ho visto in un titolo di azione e avventura", ha affermato l'utente di Reddit beholdthebean. "È una cosa così piccola, ma ha davvero fatto la differenza nel guidarmi attraverso la lore del gioco senza essere troppo goffo e invasivo".

"Non molti giochi moderni cercano di implementare funzionalità che dovrebbero essere incluse in ogni gioco", ha detto Duke_Silver1987. "Tuttavia, l'Active Time Lore dovrebbe essere lo standard del settore da qui in avanti. Per qualcuno che ama le storie ma si distrae di tanto in tanto, questa funzione è stata sorprendente. Fermare un filmato per ottenere un po' di informazioni su un personaggio secondario aggiunge davvero un po' di profondità. Cosa ancora migliore, il testo cambia al volo quando la storia avanza".

Gli utenti stanno quindi apprezzando così tanto la funzionalità introdotta da Square-Enix da desidare che diventi uno standard per tutti gli altri giochi che si basino su una forte componente narrativa. Voi cosa ne pensate? Avete già provato l'Active Time Lore?

