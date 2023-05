Final Fantasy 16: un valanga di video su gameplay e storia

Nei giorni scorsi Square Enix Japan ha pubblicato alcuni mini video di Final Fantasy 16 dedicati a vari aspetti del gioco tra cui gli scontri titanici, gli Eikon, i compagni e la modalità focus storia. Adesso, queste clip sono state localizzate in lingua inglese, ve le riproponiamo tutte per completezza.

I video sono ben sei e sono incentrati rispettivamente sui poteri degli Eikon, sui compagni di avventura e sul gioco di squadra, sulla modalità focus storia che abbassa la difficoltà dei combattimenti, sulla forza e sulle abilità di Clive e infine sugli scontri titanici.

Si tratta insomma di una buona occasione per scoprire alcuni degli aspetti del gameplay di Final Fantasy 16, sebbene i video non siano inediti, la traduzione in lingua inglese permette di cogliere al meglio alcune sfumature anche a chi non conosce il giapponese.

Final Fantasy 16 esce il 22 giugno 2023 in esclusiva su PS5, il gioco Square Enix è esclusiva console PlayStation 5 fino al 31 dicembre 2023, ma non è detto che dopo questa data FF16 possa uscire su altre piattaforme, al momento il publisher ha ribadito più volte come non ci siano piani per portare l'ultimo gioco di Final Fantasy su PC o altre console come Xbox Series X/S.