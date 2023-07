Final Fantasy 16 vende poco in Giappone? Serve un taglio di prezzo, dice un analista

Nella sua seconda settimana di presenza sul mercato, Final Fantasy 16 perde il primato della classifica giapponese, lasciando il primo posto a Master Detective Archives Rain Code e occupando ora la seconda posizione.

Il gioco Square Enix registra un calo delle vendite pari al 90% nella seconda settimana in Giappone, un risultato in realtà abbastanza tipico per i giochi della serie: al lancio Final Fantasy XVI ha venduto 336.000 copie fisiche in Giappone mentre nella seconda settimana registra un totale di 37.000 copie distribuite.

Numeri discreti ma lontani dalle cifre registrate da Final Fantasy VII Remake (oltre 702.000 copie) e Final Fantasy XV (716.000 copie), ma bisogna sempre tenere presenti le diverse condizioni del mercato e la base installata delle piattaforme di riferimento.

Sulla vicenda è intervenuto anche l'analista Hideki Yasuda di Toyo Securities, che in un report di Bloomberg si dice poco fiducioso di un possibile aumento delle vendite in Giappone, a meno di un taglio di prezzo: "E' un risultato modesto e credo sia impossibile sperare in un aumento delle vendite, almeno fino a quando il prezzo non si abbasserà. I motivi di questo fallimento sono da ricercare nella campa pre-marketing non troppo brillante e dal fatto che il gioco è troppo differente rispetto ai precedenti Final Fantasy, per questo molti fan della saga non lo hanno comprato."

A margine, segnaliamo che Final Fantasy 16 ha venduto oltre tre milioni di copie in tutto il mondo dal 22 giugno. Final Fantasy 16 è un flop? Assolutamente no, considerando anche il lancio su una sola piattaforma che al momento vede una base installata di poco inferiore alle 40 milioni di unità.