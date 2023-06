Final Fantasy 16 ha già venduto 3 milioni di copie, ma meno di FF15 e FF7 Remake al lancio

E' tempo di scoprire come è andato il lancio di Final Fantasy XVI a livello commerciale. Sappiamo che Final Fantasy 16 è stato il più venduto in UK pur avendo registrato un calo del 74% nelle vendite fisiche rispetto a Final Fantasy XV, ma adesso Square Enix ha rivelato quante copie sono state vendute fin qui.

Stando a quanto rivelato dalla compagnia nipponica, Final Fantasy XVI ha piazzato 3 milioni di copie nei giorni di lancio, calcolando non solo il formato retail ma anche quello digitale. Si tratta di un lancio di spessore, sebbene è al tempo stesso vero che l'avventura con protagonista Clive Rosfield ha registrato numeri inferiori rispetto ai debutti di Final Fantasy XV e Final Fantasy VII Remake: il quindicesimo episodio piazzò infatti 5 milioni di copie nel periodo d'esordio sul mercato, mentre la prima parte del rifacimento di Final Fantasy VII arrivò a 3,5 milioni.

Final Fantasy XVI sembrerebbe dunque indietro rispetto ai più vicini predecessori, ma ci sono in ogni caso più elementi da tenere in conto: il fatto che il sedicesimo capitolo sia stato lanciato in esclusiva PS5 a differenza di un Final Fantasy XV pubblicato da subito multipiattaforma nel 2016 (su PS4 e Xbox One), senza contare la base installata di PS4 nel 2020 al momento del lancio di Final Fantasy VII Remake, notevolmente più ampia rispetto ai numeri raggiunti finora da PS5.

Sarà dunque interessante vedere come si evolveranno i numeri di Final Fantasy XVI nel prossimo futuro, così da vedere se anche il nuovo kolossal Action/RPG di Square Enix si confermerà un grande successo per la compagnia. Il tutto senza dimenticare che è in programma il porting PC di Final Fantasy 16, seppur ancora piuttosto lontano nel tempo.