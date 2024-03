Final Fantasy 16, che fine ha fatto la versione PC? Buone notizie da Naoki Yoshida

Mentre si inizia a parlare del possibile arrivo di Final Fantasy 16 anche su Xbox, Square Enix è intanto concentrata sulla versione PC dell'ultimo episodio principale di Final Fantasy approdato su PlayStation 5 nel giugno del 2023. E dal producer Naoki Yoshida arrivano nuovi dettagli sulla nuova edizione del gioco.

Nel corso di un'intervista con Famitsu, Yoshi-P ha anzitutto confermato che il debutto di Final Fantasy XVI su PC si sta avvicinando ed i fan non dovranno aspettare ancora a lungo prima di metterci le mani sopra. Per adesso non è stato ancora rivelato quando esordirà la nuova versione, tuttavia il producer assicura che la pubblicazione avverrà poco tempo dopo l'annuncio ufficiale della data d'uscita, in quanto ritiene che lunghi periodi di marketing non sono compatibili con i ritmi del mercato PC.

Ma c'è di più: Square Enix ha in programma anche il lancio di una demo per l'edizione PC di Final Fantasy XVI, che tra l'altro si presenterà al pubblico attraverso una Complete Edition comprensiva anche dei due DLC. La versione dimostrativa permetterà ai giocatori di testare come gira l'Action/RPG sui loro PC in modo così da avere maggiori certezze sul corretto avvio del gioco prima di acquistare la versione definitiva.

Nel frattempo il team di Yoshida si prepara a distribuire The Rising Tide, la seconda espansione di Final Fantasy XVI disponibile a partire dal 18 aprile 2024. Inoltre, terminare i due DLC di Final Fantasy 16 sbloccherà una missione di epilogo all'interno dell'avventura principale.

Su 10€ PlayStation Store Gift Card per PlayStation Plus Essent è uno dei più venduti di oggi.