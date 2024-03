Final Fantasy 16: la versione PC è quasi completa, non si esclude l'arrivo di una demo

In maniera del tutto inaspettata, Square Enix ha pubblicato un piccolo aggiornamento sullo stato dei lavori della versione PC di Final Fantasy 16. Sembrerebbe infatti che il titolo sia a buon punto e che non manchi molto alla conclusione dei lavori.

Nel corso di un'intervista ai microfoni di GameInformer, il producer Naoki Yoshida ha svelato di non sapere con esattezza quale sia la data d'uscita del gioco su PC, ma ha confermato che il progetto è nelle sue fasi conclusive. Attualmente, infatti, il team di sviluppo si sta occupando della fase di ottimizzazione, che include anche la verifica di quelli che dovranno essere i requisiti di sistema utili per potersi godere l'avventura senza problemi. Yoshida ha anche anticipato che i requisiti di Final Fantasy 16 su PC saranno piuttosto alti, quindi potranno giocarci al meglio solo coloro in possesso di una macchina da gioco con hardware recente.

Lo sviluppatore nipponico ha poi concluso dicendo che l'uscita del gioco dovrebbe avvenire entro un anno e che tutti i dettagli sui requisiti minimi e consigliati verranno diffusi con largo anticipo, così che gli appassionati possano organizzarsi in tempo per l'approdo del gioco di ruolo sugli scaffali di tutti i negozi.

In attesa di ulteriori novità, vi ricordiamo che Yoshida non ha escluso l'arrivo di altri DLC per Final Fantasy 16.