Final Fantasy 16: su PC uscirà sei mesi dopo la versione PS5? Yoshi-P chiarisce

Nella giornata dominata dalle anteprime di FF16 (a proposito, qui trovate la nostra prova di Final Fantasy 16), Naoki Yoshida ha scambiato quattro chiacchiere con i curatori del PlayStation Blog giapponese per fornire degli importanti chiarimenti sulle tempistiche di lancio della versione PC.

Nel riallacciarsi alle sue ultime dichiarazioni condivise per 'giustificare' l'assenza di Final Fantasy 16 dallo State of Play di febbraio, Yoshi-P ha spiegato che "ho suscitato un po' di scalpore con le mie osservazioni dell'altro giorno, ma stavolta vorrei parlare della versione PC. Prima di tutto, è vero che Final Fantasy 16 è un'esclusiva temporale di sei mesi su PS5. Tuttavia, non significa che se c'è questa esclusiva allora la versione PC uscirà per forza sei mesi dopo quella PS5, è una storia completamente diversa. Quindi è bene chiarire questo punto, Final Fantasy 16 non uscirà su PC sei mesi dopo la versione PS5".

Il produttore di FF16 motiva questo 'ritardo' sottolineando che "abbiamo speso molto tempo e denaro per ottimizzare e offrire la migliore esperienza di gioco su PlayStation 5. Ovviamente, desidero davvero lanciare la versione PC in modo tale che tutti possano accedere a questo e a quanti più giochi possibile. Tuttavia, anche se iniziassimo a ottimizzare la versione PC subito dopo aver lanciato il gioco su PS5, penso proprio che non saremmo comunque in grado di riuscire a completare il lavoro entro sei mesi. Ciò non toglie che proveremo a farlo, ma non sono ancora in grado di fissare delle tempistiche".

