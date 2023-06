Final Fantasy 16 sempre più vicino: non uno, ma ben due trailer per ingannare l'attesa

Oggi è decisamente una ricca giornata per i fan di Final Fantasy: oltre all'arrivo della demo di Final Fantasy 16, Square Enix ha pubblicato anche due nuovi trailer per il suo atteso Action/RPG orma sempre più vicino all'esordio su PlayStation 5.

Il primo di questi filmati, denominato Ascension, ci offre un ulteriore assaggio del gameplay vero e proprio: un concentrato di azione, spettacolarità, effetti speciali e frenesia si alterna con sequenze narrative che ci fanno conoscere ancora di più i vari personaggi ed antagonisti con i quali il protagonista Clive Rosfield interagirà nel corso del suo cammino. Il tutto con in sottofondo musiche epiche dall'alto tasso di coinvolgimento che mettono in risalto la drammaticità del racconto e dell'azione.

Il secondo trailer, noto come Requiem, è invece realizzato interamente in Live-Action e promuove ulteriormente le atmosfere oscure ed i toni epici del gioco attraverso 3 minuti e 41 secondi di puro spettacolo. Con il debutto sul mercato previsto per il 22 giugno, Final Fantasy XVI è ormai pronto a scaldare gli animi dei giocatori e promette di lasciare il segno con un'avventura lunga ed appassionante sia sul fronte ludico che su quello narrativo.

Intanto è stato anche rivelato che Platinum Games ed il team di Kingdom Hearts hanno contribuito allo sviluppo di Final Fantasy 16, aiutando il team guidato da Naoki Yoshida a dare vita ad un progetto sempre più grande ed ambizioso.