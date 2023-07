Final Fantasy 16: un video celebra i voti della stampa, con tanti perfect score

Pubblicato su PlayStation 5 lo scorso 22 giugno, Final Fantasy XVI ha ottenuto numerose valutazioni positive da parte della critica internazionale, rimasta positivamente colpita dall'ultimo kolossal di Square Enix. La compagnia pubblica dunque un nuovo video promozionale che raccoglie i voti migliori assegnati alla sua opera.

In una breve clip di circa 15 secondi è possibile vedere alcuni commenti molto positivi su Final Fantasy XVI provenienti da note testate quali IGN.com, The Washington Post e Push Square, per poi lasciare spazio ad un muro di verdetti eccellenti, incentrati in particolare sui punteggi pieni assegnati all'avventura di Clive Rosfield. Redazioni come God is a Geek, Dexerto, Gamingbolt e The Loadout, giusto per fare alcuni nomi, hanno dato l'ambito 10/10 all'ultimo Final Fantasy principale, affiancati da tanti altri verdetti dal 9 in su. Accoglienza generale dunque molto positiva, come visto anche nella nostra recensione di Final Fantasy 16, nella quale abbiamo sottolineato quanto il nuovo capitolo più essere considerato una sorta di rivoluzione per l'iconico brand.

Non solo la critica, ma anche il pubblico nel complesso sembra rimasto soddisfatto da quanto visto nell'Action/RPG per PS5: il producer Naoki Yoshida si è detto soddisfatto dell'accoglienza dei giocatori a Final Fantasy 16, con il team di sviluppo che si è quindi sentito sollevato dai feedback dell'utenza nonostante gli importanti cambiamenti apportato alla formula di gioco, molto più orientata verso l'azione rispetto al passato.